Мэр Петрозаводска извинился перед сбившим его водителем

Фото: vk.com/Владимир Любарский

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский извинился перед водителем, который его сбил. Об этом градоначальник написал на личной странице в социальной сети.

"Созвонился с водителем, которому я вчера машину повредил. Извинился – извинения приняты – с ремонтом, говорит, сам справлюсь", – заявил Любарский.

Мэр Петрозаводска добавил, что вопрос починки авто не так существенен, как переживания, которые он доставил водителю.

Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП в пятницу, 12 ноября. Градоначальник заявил, что его сбила машина, однако признал свою вину в том, что вышел на проезжую часть.

Чиновника госпитализировали и прооперировали.