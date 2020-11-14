Движение затруднено на улице Ставропольская из-за ДТП

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Движение транспорта затруднено на улице Ставропольская на юго-востоке столицы после ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 17. В результате ДТП затруднено движение в обе стороны. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на 3-м километре трассы Украина – Наро-Фоминск в Подмосковье. В результате ДТП погибли два человека.

До этого на автомобильной дороге Курск – Воронеж в Курской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.

