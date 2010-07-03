Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Луховицах

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Луховицком районе Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Авария произошла около 19:30 на 151-м километре трассы М5 "Урал". Там столкнулись ВАЗ-2115 и "Лада Ларгус".

Среди пострадавших двое детей в возрасте 6 и 14 лет.

Ранее шестеро погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае. Авария произошла на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск.