Главе ФСИН по Ростовской области вменяют нарушение секретного документооборота

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Арестованному главе ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву вменяют нарушение секретного документооборота.

"Громко звучит – разглашение гостайны. Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации", – сообщил ТАСС адвокат Александр Заманский.

О задержании Даххаева стало известно 13 ноября. Спустя сутки Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

Дело расследует ФСБ России. Статья "Разглашение государственной тайны" предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Муслим Даххаев был назначен начальником ФСИН по Ростовской области с августа 2017 года. До этого он возглавлял управление ведомства по Дагестану. Предшественник Даххаева в ростовском УФСИН Сергей Смирнов был арестован по обвинению в коррупции.

