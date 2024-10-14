14 октября, 18:34Происшествия
Нацполиция Украины подтвердила сообщения о минировании объектов в разных городах
Фото: depositphotos/mariakarabella
Нацполиция Украины подтвердила сообщения о минировании объектов в нескольких регионах страны, передает пресс-служба ведомства.
"В регионах государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о минировании их зданий. Проводятся проверки", – говорится в заявлении.
Ранее некоторые украинские СМИ сообщали о минировании десятков объектов в Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Сумах и Ужгороде, в Ивано-Франковской и Черниговской областях. Отмечается, что на местах работают профильные службы. В свою очередь, полиция призвала местных жителей проявлять бдительность.
Ранее в Крыму и Севастополе задержали трех агентов украинской военной разведки. Они планировали подрывы на территории полуострова. Среди их целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Все задержанные фигуранты дают признательные показания.
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