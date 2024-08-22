В Крыму и Севастополе задержаны трое агентов украинской военной разведки

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ РФ задержала в Крыму и Севастополе трех агентов украинской военной разведки, обученных диверсии и шпионажу, передает РИА Новости.

Двое из них – граждане России, один – Молдавии. Задержанные планировали подрывы на территории полуострова. Среди их целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Все задержанные фигуранты дают признательные показания.

Спецслужбы установили, что россиянин 1965 года рождения, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. При его задержании в личном автомобиле обнаружили аналогичное взрывное устройство.

В Керчи задержали гражданина Молдавии 1992 года рождения, ранее судимого за совершение кражи на территории Украины. В апреле 2024 года он по интернету начал сотрудничать с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника.

По предоставленным задержанным координатам найден тайник с СВУ фугасного действия массой 400 граммов, предназначавшийся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.

Также задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя 1973 года рождения. Россиянин предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих ВС РФ и используемых ими транспортных средствах.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 6,5 года колонии россиянина Михаила Рылова, признанного виновным в государственной измене. По данным СМИ, Рылов планировал перейти границы с Украиной и вступить в националистическое военизированное формирование. Мужчина вину не признал.