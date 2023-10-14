В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Объявленную тревогу в Сумской области отменили. В Днепропетровской области это третья воздушная тревога с начала суток. Все они продолжали действовать не более получаса.

Ночью сирены звучали в Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины в районе города Измаил Одесской области.

До этого в военном ведомстве рассказали, что войска РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным объектам Украины.