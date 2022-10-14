В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Полиция задержала в Саратове 14-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве с особой жесткостью своей 10-летней сестры, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Следственный комитет.

Тело убитой девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами обнаружила ее мать, вернувшись с работы 13 октября около 18:30. Она сразу же вызвала полицию.

В совершении преступления подозревается сестра потерпевшей. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних, также будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Происшествие случилось вечером 10 октября. Девочка не вернулась домой после школы. Правоохранители незамедлительно организовали ее поиски. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.



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