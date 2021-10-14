Пожар произошел в ангаре на юге Москвы

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Пожар произошел в ангаре на Котляковской улице на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что заявка о возгорании по адресу улица Котляковская, дом 4, поступила в 08:21 по московскому времени.

"По предварительной информации, происходит возгорание деревянных бытовок и припаркованных автомобилей на общей площади около 100 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают подразделения МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в строящемся здании на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

