Тело мужчины нашли в сквере в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в Донском сквере обнаружили тело убитого мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп был найден во вторник, 13 октября.

"На скамейке, обнаружен труп мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки", – поделился собеседник агентства.

В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее по обвинению в убийстве малолетнего сына арестовали жительницу городского округа Пушкино. Во время допроса обвиняемая призналась в содеянном, но мотив убийства объяснить не смогла. Также она прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

