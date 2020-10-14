В Новосибирской области арестовали подозреваемого в убийстве трансгендера

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Сотрудника патрульно-постовой службы, которого подозревают в убийстве трансгендера в Новосибирской области, арестовали на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

"По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл", – говорится в сообщении.

Следователи допросили задержанного, с ним проводятся следственные действия. Подозреваемый признал вину, отметили в пресс-службе.

"На допросе он пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений", – говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления.

В социальных сетях появилась информация о пропаже 24-летнего трансгендера Николая Басаковского. А 13 октября недалеко от села Бурмистрово обнаружили его тело с признаками насильственной смерти. В момент следственных действий правоохранители установили, что совершить преступление мог 20-летний сотрудник ППС. Согласно версии, подозреваемый в преступлении задушил своего знакомого в ходе конфликта.

Также до этого сообщалось, что убитый Басаковский был трансгендером по имени Виктория. С подозреваемым они состояли в отношениях. При этом заявил о пропаже сам полицейский, который позднее и стал подозреваемым, а позже сознался и показал, где находится тело.

Сестра сотрудника ППС Анастасия рассказала Москве 24 о психических отклонениях своего брата. По ее словам, молодой человек пытался всех запутать, отправлял "неграмотные сообщения" с телефона погибшей.

