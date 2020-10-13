Сестра полицейского, подозреваемого в убийстве трансгендера, рассказала о нем

Виктория Басаковская. Фото: соцсети

Сестра сотрудника патрульно-постовой службы, которого задержали по подозрению в убийстве трансгендера в Новосибирской области, Анастасия рассказала Москве 24 о психических отклонениях своего брата.

Накануне в социальных сетях появилась информация о пропаже 24-летнего трансгендера Николая Басаковского. А 13 октября недалеко от села Бурмистрово обнаружили его тело с признаками насильственной смерти. В момент следственных действий правоохранители установили, что совершить преступление мог 20-летний сотрудник ППС. Согласно версии, подозреваемый в преступлении задушил своего знакомого в ходе конфликта.

Также до этого сообщалось, что убитый Басаковский был трансгендером по имени Виктория. С подозреваемым они состояли в отношениях, а убийство могло произойти на почве ревности, пишут СМИ. При этом заявил о пропаже сам полицейский, который позднее и стал подозреваемым, а позже сознался и показал, где находится тело.

Вместе с подругой Виктории-Николая Кристиной девушки подняли шум. "В основном я и еще одна подруга Вики подняли шум и начали поиски, собрали на него все доказательства и показания свидетелей для того, чтобы его как можно быстрее задержали, потому что самим было страшно", – рассказала собеседница Москвы 24.

Кроме того, по словам Анастасии, молодой человек пытался всех запутать, отправлял "неграмотные сообщения" с телефона погибшей. Сестре было известно и о психических проблемах парня, о которых ей рассказывала ранее Виктория.





Анастасия сестра подозреваемого в убийстве Она [Виктория] говорила, что он неопасен для окружающих, и думала, что сможет направить его наклонности в положительное русло. Она ушла, когда поняла, что не справится с его состоянием. Поднимал руку много раз на нее и душил неоднократно.

Вместе с тем Ирина, знакомая подозреваемого, рассказала Москве 24, что не верит в его виновность. "Всегда добрый, отзывчивый, заботливый. Он помогал всегда и всегда был спокойным", – объяснила девушка.

Ранее Виктория Басаковская давала интервью СМИ и рассказывала о том, что часто сталкивается с непониманием и агрессией в свой адрес со стороны людей, у которых вызывает неприязнь ее принадлежность к трансгендерам.