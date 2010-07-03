Станция "Выставочная" заработает в течение часа

Фото: телеграм-канал "Метро Москвы"

Станция метро "Выставочная" Филевской линии возобновит работу в течение часа.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. По причинам произошедшего – проведем тщательную проверку", – сообщили в микроблоге в Twitter подземки.

Станцию временно закрыли на вход, поезда проезжают ее без остановки. Переход между "Выставочной" и "Деловым центром" тоже недоступен.

В МЧС поступила информация о задымлении на "Выставочной". Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Их просят пользоваться другими станциями в этом районе, в частности станциями "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международной" Филевской линии.