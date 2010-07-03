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Происшествия

10:05

В МЖД рассказали, когда восстановят движение на Белорусском направлении

происшествия транспорт

Фото: vk.com/odi_city

Для полного восстановления графика на Белорусском направлении МЖД потребуется примерно полтора часа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Отмечается, что время опоздания электричек постепенно сокращается

"Железнодорожники работают с каждым задержанным составом. Для полного восстановления графика потребуется примерно 1,5 часа. Это зависит от дальности маршрута", – говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что на платформе Беговая для безопасного перехода через железную дорогу есть пешеходный тоннель.

Ранее сообщалось о сбое в движении поездов на Белорусском направлении МЖД. Поезд сбил двух человек у платформы Беговая.

В пресс-службе МЖД уточнили, что пострадавшие находились на путях перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада следовавшей в Москву электрички подала светозвуковые сигналы и применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, поэтому наезда избежать не удалось.

После ЧП железнодорожники сразу же вызвали экстренные службы для помощи пострадавшим. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение. Пешеходов призвали соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

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