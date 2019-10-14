На Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда

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Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД, сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter.

По данным Агентства "Москва", поезд сбил двух человек у платформы Беговая.

"На железнодорожной платформе Беговая произошел наезд поезда на двух человек. На месте работают сотрудники экстренных служб", – рассказал источник в оперативных службах.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России информацию подтвердили.

"Наши сотрудники помогли железнодорожникам передать пострадавших медикам", – отметили в ведомстве, добавив, что, по предварительным данным, пострадавшие люди живы.

В пресс-службе МЖД уточнили, что пострадавшие находились на путях перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада следовавшей в Москву электрички подала светозвуковые сигналы и применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, поэтому наезда избежать не удалось.

После ЧП железнодорожники сразу же вызвали экстренные службы для помощи пострадавшим. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение, добавили в пресс-службе магистрали. Пешеходов призвали соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

❗️На Белорусском направлении задерживаются поезда в результате травмирования. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства.#up — ЦППК (@centralppk) 14 октября 2019 г.

Ранее электричка задела пассажира, стоявшего на платформе станции "Кунцево-1" Белорусского направления МЖД.