Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в столичном СИЗО

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в СИЗО на Вилюйской улице в Москве, сообщает ТАСС.

Речь идет о следственном изоляторе № 4. Здание и близлежащую территорию обследуют полицейские и кинологи.

Ранее около 500 человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за сообщения о минировании.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одной бомбы.