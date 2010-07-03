Три человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с автобусом на юго-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на улице Академика Скрябина. Там легковой автомобиль столкнулся с автобусом. На месте ДТП работает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее семь человек погибли в результате ДТП на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново" в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком.