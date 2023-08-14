Группу россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн

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Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних соотечественниц в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что группа имела четкую структуру с распределением ролей: одни участники искали девушек в России и переправляли их за рубеж по цене от 7–14 тысяч долларов за каждую, а другие курировали деятельность на месте, в Бахрейне. Девушек заманивали высокими гонорарами, для отправки за рубеж им оформляли загранпаспорта, которые отбирали по прибытии.

В Бахрейне потерпевших месяцами не выпускали на улицу, избивали и заставляли употреблять наркотики. Как утверждает источник издания, девушек заставляли оказывать интимные услуги сирийцам и арабам, а также военнослужащим ВМС США, чья военная база расположена в Бахрейне.

В настоящее время шестеро россиянок, организовавших торговлю людьми, находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 241, части 3 статьи 240 и части 3 статьи 127.1 УК РФ.

Ранее в Москве три женщины попытались продать новорожденную девочку за 65 тысяч рублей. Ребенка "купила" женщина, которая действовала в рамках оперативного мероприятия. Сразу после составления расписок о получении денег и передачи ребенка сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленниц.

