Число погибших в результате взрыва в Ереване увеличилось до трех

14 августа, 22:03
Число пострадавших при взрыве на оптовом рынке в Ереване увеличилось до 60
Тело третьего погибшего найдено под завалами торгового центра "Сурмалу" в Ереване, где ранее произошел взрыв, сообщает Минздрав Армении.
"На месте взрыва найдено тело женщины. Это уже третья жертва взрыва", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух погибших и порядка 60 пострадавших. Кроме того, 27 человек обратились в ведомство из-за того, что не могут связаться с родственниками, которые во время взрыва находились на территории рынка.
Представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян сообщил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Причины взрыва не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Взрыв в столице Армении произошел днем 14 августа. В торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов. В мэрии Еревана отметили, что под образовавшимися в результате взрыва завалами остаются люди. Сотрудники МЧС ведут работы по их спасению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: