Число погибших в результате взрыва в Ереване увеличилось до трех

Число пострадавших при взрыве на оптовом рынке в Ереване увеличилось до 60

Тело третьего погибшего найдено под завалами торгового центра "Сурмалу" в Ереване, где ранее произошел взрыв, сообщает Минздрав Армении.

"На месте взрыва найдено тело женщины. Это уже третья жертва взрыва", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших и порядка 60 пострадавших. Кроме того, 27 человек обратились в ведомство из-за того, что не могут связаться с родственниками, которые во время взрыва находились на территории рынка.

Представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян сообщил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Причины взрыва не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Взрыв в столице Армении произошел днем 14 августа. В торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов. В мэрии Еревана отметили, что под образовавшимися в результате взрыва завалами остаются люди. Сотрудники МЧС ведут работы по их спасению.