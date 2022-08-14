Число жертв при взрыве в Ереване достигло двух

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Два человека погибли в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщает пресс-служба Минздрава Армении. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека.

Также из-под руин вызволили десять человек. Число пострадавших таким образом достигло 60 человек. Состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 51 пострадавшем. Поиски людей и разбор завалов продолжаются.

По сообщениям местных СМИ, около 20 человек числятся пропавшими. Такое количество человек не могут найти их родственники.

По предварительным данным, в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов. В мэрии Еревана отметили, что под образовавшимися в результате взрыва завалами остаются люди. Сотрудники МЧС ведут работы по их спасению.