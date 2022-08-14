Автобус подвергся обстрелу около Стены Плача в Иерусалиме – СМИ

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Автобус подвергся обстрелу около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков.

Отмечается, что нападавший, предположительно, скрылся.

По данным СМИ, в результате происшествия семь человек пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. В результате стрельбы убиты пять человек. При этом местной полиции удалось нейтрализовать нападавшего.

Еще одно нападение, по данным РИА Новости, в это же время было совершено в израильском Рамат-Гане. Информации о пострадавших пока не поступало.

Уточняется, что оба города находятся недалеко от Тель-Авива.