Глава правительства Белоруссии прибыл к протестующим работникам МТЗ

16:51
Фото: ТАСС/EPA/TATYANA ZENKOVICH
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл на Минский тракторный завод для разговора с протестующими рабочими, сообщает ТАСС.
Несколько сотен сотрудников предприятия находятся за проходной. Они требуют выхода премьер-министра. В настоящий момент Головченко находится на территории завода.
Рабочие выдвинули требование, согласно которому встреча с главой правительства должна проходить с участием представителей СМИ.
Пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок сообщила, что в настоящее время завод прекратил производственную деятельность. В то же время отгрузка продукции не прерывалась.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам. Он отметил, что в случае остановки производства зарубежные конкуренты неизбежно займут рыночную нишу. Лукашенко заявил, что страна только выходит из экономического упадка, вызванного пандемией коронавируса, и подобные забастовки приведут к тому, что производство никогда не будет раскручено.
В СМИ регулярно появляется информация о забастовках, происходящих на заводах в Белоруссии. Например, в нескольких Telegram-каналах было опубликовано видео, где работники "БелАЗа" идут по территории завода, а жители Жодина скандируют: "Молодцы!"
Позже в пресс-службе предприятия рассказали, что на производстве нет забастовки, а до этого проходила встреча с представителями трудового коллектива.
Также сведения о забастовке были опровергнуты в "Белнефтехиме". Ранее сообщалось, что были остановлены из-за забастовки два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот".
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