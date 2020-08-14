Глава правительства Белоруссии прибыл к протестующим работникам МТЗ

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл на Минский тракторный завод для разговора с протестующими рабочими, сообщает ТАСС.

Несколько сотен сотрудников предприятия находятся за проходной. Они требуют выхода премьер-министра. В настоящий момент Головченко находится на территории завода.

Рабочие выдвинули требование, согласно которому встреча с главой правительства должна проходить с участием представителей СМИ.

Пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок сообщила, что в настоящее время завод прекратил производственную деятельность. В то же время отгрузка продукции не прерывалась.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам. Он отметил, что в случае остановки производства зарубежные конкуренты неизбежно займут рыночную нишу. Лукашенко заявил, что страна только выходит из экономического упадка, вызванного пандемией коронавируса, и подобные забастовки приведут к тому, что производство никогда не будет раскручено.

В СМИ регулярно появляется информация о забастовках, происходящих на заводах в Белоруссии. Например, в нескольких Telegram-каналах было опубликовано видео, где работники "БелАЗа" идут по территории завода, а жители Жодина скандируют: "Молодцы!"

Позже в пресс-службе предприятия рассказали, что на производстве нет забастовки, а до этого проходила встреча с представителями трудового коллектива.

Также сведения о забастовке были опровергнуты в "Белнефтехиме". Ранее сообщалось, что были остановлены из-за забастовки два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот".