В МИД Белоруссии заявили о готовности к диалогу с зарубежными партнерами

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране, передает RT.

"Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Белоруссии во время избирательной кампании и после ее завершения", – заявил Макей.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свою помощь в урегулировании ситуации в республике. Президенты четырех страх заявили, что предлагают свое посредническое участие для достижения мирной обстановки в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%.

После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. По словам Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.

СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

