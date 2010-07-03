Полицейский в Москве вымогал у женщины деньги за уход от ответственности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главное управление МВД России по Москве установило факт вымогательства столичным сотрудником правоохранительных органов – старший лейтенант полиции требовал у женщины деньги за непривлечение ее к уголовной ответственности, передает Агентство "Москва".

В управлении подчеркнули, что провинившийся будет уволен из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел 1 августа. Отмечалось, что 25-летний оперуполномоченный якобы применил насилие в отношении 39-летней москвички, а затем заковал ее в наручники, посадил в машину и увез на улицу Маршала Новикова. Там он потребовал передать ему 400 тысяч рублей.

13 августа стало известно, что начальник омской полиции полковник Алексей Меркушов уволен со службы за драку с машинистом московского метро. Инцидент произошел еще в начале июля. СМИ писали, что Меркушов будучи нетрезвым подрался с машинистом поезда на станции "Каширская", в результате чего тот попал в больницу с сотрясением мозга, а Меркушева задержали полицейские.