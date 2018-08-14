Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 35 человек

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Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе возросло до 35 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее говорилось о 22-х погибших. По меньшей мере 10 человек числились пропавшими без вести, 13 человек получили ранения.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился днем во вторник, 14 августа. Его построили в 1960-х годах и ремонтировали два года назад.

Предварительно, в качестве причины обрушения называются серьезные недостатки в текущем обслуживании. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

Очевидцы рассказали, что в пролет перед обрушением ударила молния, и именно это могло стать причиной трагедии.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с жертвами в результате инцидента.