Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи обрушением моста

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с жертвами при обрушении автомобильного моста близ Генуи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сказано в сообщении, глава государства направил итальянскому коллеге телеграмму "с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи". Президент России также передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси сообщил, что число погибших достигло 22 человек. При этом в Генконсульстве РФ заявили, что сведений о пострадавших россиянах не поступало.

По данным СМИ, причиной обрушения автомобильного моста могла стать просадка конструкций.