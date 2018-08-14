Число погибших при обрушении моста в Италии возросло до 22 человек

Число погибших в результате обрушения моста возле итальянского города Генуя возросло до 22 человек, сообщил замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси.

Ранее сообщалось об 11 погибших, передает ТАСС. Информации о россиянах, пострадавших при крушении моста в Италии, пока не поступало.

На севере страны произошло обрушение автомобильного моста. В сообщении пожарной службы отмечается, что на место происшествия выехали спасатели и команды кинологов.

Как сообщают зарубежные СМИ, из-за обрушения моста упало несколько автомобилей. По предварительной информации, причиной обрушение могла стать просадка конструкций.

Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами при обрушением моста.