Очевидцы рассказали об обрушении моста в Италии

Очевидцы считают, что мост в Италии рухнул от удара молнии

Очевидцы рассказали об обрушении автомобильного моста на севере Италии, передает телеканал Москва 24. Некоторые из них сообщают о том, что в пролет ударила молния, и именно это могло стать причиной трагедии.

Местная жительница Ольга Углева рассказала, что местные жители знали, что однажды автострада обрушится. "Люди говорили, что мост постоянно трясется, что он не выдержит нагрузок. И вот молния ударила в мост, и сразу начали отваливаться куски. У нас очень хорошие пляжи, и, естественно, люди ездят сюда отдыхать", – отметила она.

О высокой загруженности моста рассказал и гид по Генуе Роман Пономарев. "Мост этот построен в конце 60-х годов, он был на достаточно загруженном направлении, поскольку это автострада, ведущая по направлению к Франции, также недалеко находится аэропорт", – рассказал он.

Гид добавил, что в городе происходит небольшой хаос, связанный не только с падением моста, но и с погодными условиями. "С утра в районе 10 начался сильный ливень, поднялся ветер, и поскольку под мостом проходит горная река, там всегда проходят сильные ветра, и думаю, падение с этим связано. Город весь шумит, бурлит, огромное количество машин скорой помощи", – добавил он.

О ситуации в городе рассказала местная жительница. "Сегодня мы ехали в Геную, но к счастью нас остановили на станции "Генуя-Бриньоле", где высадили из-за обрушения моста, которое случилось около 10 утра. Сейчас весь город парализован, поезда не ходят, остановлено все железнодорожное сообщение. Нам все-таки повезло, что мы вообще смогли доехать до другой станции. Всем, кто намеревался сегодня доехать до Генуи, советую отказаться от своих планов", – заявила она.

На севере Италии близ города Генуя произошло обрушение автомобильного моста. Как сообщают зарубежные СМИ, из-за ЧП упало несколько автомобилей.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что причиной ЧП стали серьезные недостатки в текущем обслуживании. Он исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли около 30 человек. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало. По словам президента области Лигурия Джованни Тоти, число жертв крушения моста будет существенно выше. По его словам, к приему пострадавших привлечены все больницы региона. Всего в тяжелом состоянии находятся девять человек, еще двое пострадали незначительно.

Глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли, в свою очередь, сообщил, что как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести, а 13 граждан получили ранения.

Мост Моранди построили в 60-х годах прошлого столетия. Итальянские СМИ писали о том, что состояние конструкций вызывало опасения у специалистов. Последняя реконструкция моста проводилась два года назад.

Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами при обрушением моста.