Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

14 августа, 18:01
Автомобильный мост на автостраде А10 в Генуе обрушился из-за серьезных недостатков в текущем обслуживании. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли на первом канале гостелевидения Италии Rai.
"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно", − подчеркнул Тонинелли, добавив, что "происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом". Министр транспорта Италии также выразил уверенность, что трагедии такого масштаба не должны происходить "в такой цивилизованной стране, как Италия".
Глава МВД страны Маттео Сальвини, в свою очередь, уточнил данные о числе жертв обрушения моста. По его словам, в результате ЧП погибли около 30 человек. Ранее сообщалось о 22 погибших. "К сожалению, около 30 человек погибли, многие раненые находятся в тяжелом состоянии", − отметил Сальвини. Он призвал установить ответственных за столь "неприемлемое несчастье".
Ранее свои соболезнования в связи с жертвами при обрушении моста в Генуе президенту Италии Серджо Маттарелле выразил Владимир Путин.
Автомобильный мост через реку, которая соединяет две части Генуи, был построен в 1960-х годах. По информации местных СМИ, в последний раз его реконструировали в 2016 году.
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