Убивший 4-летнюю дочь мужчина назвал причину преступления в предсмертной записке – СМИ

Фото: МВД России

Следователи обнаружили предсмертную записку 38-летнего отца, который убил дочь, а затем совершил самоубийство в квартире на окраине подмосковного города Пушкина. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

"На нескольких листах мужчина перечисляет свои претензии к супруге. <...> Пара, по словам близких, последние несколько лет была в состоянии перманентного развода. Недавно Екатерина якобы сказала, что приняла окончательное решение разводиться. В записке Глушаков упоминает, что не может позволить, чтобы дочка жила не с ним. Написал: "Я не хочу терять свою малышку", – приводят журналисты слова источника в правоохранительных органах.

Как уточнили журналисты, отец девочки использовал официально зарегистрированное охотничье ружье. Источники также рассказали, что тела мужчины и его дочери обнаружила мать девочки. Сейчас с ней работают психологи, добавили журналисты.

Между тем жильцы дома, где произошло происшествие, отметили, что отец девочки был "одержим ребенком". По их словам, он часто ругался, если другие дети играли в шумные игры рядом с его дочкой.

В то же время жильцы также охарактеризовали мужчину как спокойного и педантичного человека. Одна из жительниц многоэтажного дома вспомнила, как он ругал дочь "за пустяки".

В СМИ выяснили, что двадцатиэтажный дом на Надсоновской улице в центре Пушкина считается элитным. По данным журналистов, квартиры в жилом здании дороже, чем в соседних домах. Отец девочки работал программистом из дома и ездил на немецком внедорожнике, резюмировали в СМИ.

Ранее в городе Пушкине Московской области обнаружили тела 4-летней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями. По данным следователей, мужчина убил свою дочь, а затем покончил с собой.

Кроме того, сообщалось, что мужчина также пытался убить свою супругу, однако ей удалось сбежать. Как отметили источники СМИ в правоохранительных органах, женщина также получила ранения.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники следствия и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего также предстоит установить, резюмировали в СК.

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