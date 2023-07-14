Отец застрелил четырехлетнюю дочь и покончил с собой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Тело четырехлетней девочки и труп ее 38-летнего отца обнаружили в квартире на окраине подмосковного города Пушкина. По данным правоохранителей, мужчина застрелил ребенка, а после совершил самоубийство, передает телеграм-канал Следственного комитета России.

Было возбуждено уголовное дело. На территории происшествия работают следовали и криминалисты. На месте работу полиции координирует Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

На теле ребенка выявили следы насильственной смерти в виде огнестрельных ранений, уточняется в телеграм-канале областной прокуратуры. Орудие было обнаружено на месте происшествия.

При этом стало известно, что мужчина пытался убить и свою супругу. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", женщина сумела убежать из квартиры и спрятаться у соседей. Источник в правоохранительных органах заявил, что она также получила ранения.

По информации издания, женщина рассказала соседям, что ее муж Роман вышел из себя после обычной семейной ссоры. Он достал охотничье оружие и выстрелил в ребенка. В последнее время у пары был разлад.

"Знаю его шапочно. Слышал, что он любитель страйкбола, компьютерные игры уважал – всякие стрелялки, шутеры. Выпивал? Ну как все. Бывало", – рассказал один из жителей Пушкино.

Другой собеседник поделился, что в один момент "игрушки" стали для покончившего с собой мужчины проблемой, так как он мог сутками не отрываться от них. При этом в соцсетях злоумышленник писал, что любит популярный шутер от первого лица.

Ранее сообщалось, что мать напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь в деревне Янтышево Хайбуллинского района Башкирии. По словам отца девочки, он услышал крики из дома. С ребенком сейчас все нормально, а супругу направили в психиатрическое отделение.

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