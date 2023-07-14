СК РФ показал видео из квартиры в Подмосковье, где обнаружили тела девочки и ее отца

В городе Пушкине Московской области были обнаружены тела 4-летней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном телеграм-канале

Отмечается, что следователи нашли на месте преступления предсмертную записку и ружье. По данным областной прокуратуры, мужчина убил дочь, а после покончил жизнь самоубийством.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники следствия и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего также предстоит установить, резюмировали в СК.



Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В конце июня на севере столицы в квартире было обнаружено тело младенца с ножевыми ранениями. Подозреваемой по делу об убийстве стала его 23-летняя мать, которая в момент трагедии находилась в квартире. Отмечалось, что тело мальчика обнаружил проживающий с его матерью мужчина.

Следователи организовали его допрос, а женщину отправили на психиатрическую экспертизу.

Позже сестра мужа обвиняемой в убийстве сообщила, что женщина состояла на учете у психиатра. Первый приступ у нее произошел 8 марта, после чего ее госпитализировали и выписали после двух недель пребывания в психиатрической больнице. Она добавила, что погибший ребенок не был родным ее брату.

30 июня матери годовалого мальчика предъявили обвинения в убийстве малолетнего и заключили под стражу до 29 августа текущего года.

