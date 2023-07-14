15:53Происшествия
СК РФ показал видео из квартиры в Подмосковье, где обнаружили тела девочки и ее отца
Отмечается, что следователи нашли на месте преступления предсмертную записку и ружье. По данным областной прокуратуры, мужчина убил дочь, а после покончил жизнь самоубийством.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники следствия и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего также предстоит установить, резюмировали в СК.
Следователи организовали его допрос, а женщину отправили на психиатрическую экспертизу.
Позже сестра мужа обвиняемой в убийстве сообщила, что женщина состояла на учете у психиатра. Первый приступ у нее произошел 8 марта, после чего ее госпитализировали и выписали после двух недель пребывания в психиатрической больнице. Она добавила, что погибший ребенок не был родным ее брату.
30 июня матери годовалого мальчика предъявили обвинения в убийстве малолетнего и заключили под стражу до 29 августа текущего года.
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