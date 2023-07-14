Менеджер рэпера Милиана О'Войда опроверг информацию о поджоге дома в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Рэпера Милиана О'Войда (настоящее имя Максим Пустовалов. – Прим. ред.) задержали с огнеметом на одной из крыш дома в Москве. Об этом менеджер артиста рассказал Москве 24.

По его словам, Пустовалов взял огнемет в аренду, договор при этом не заключался. Затем происходящее начали снимать на видео, пламя было в течение 3–5 минут, в это время кто-то вызвал пожарных.

Он отметил, что крыша при этом не горела, те люди, что привезли рэперу огнемет, убежали. Сам артист находится в ОВД района Хамовники. По мнению менеджера, Пустовалову предъявят административное обвинение.

Полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в ночь на пятницу, 14 июля, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Москвы. Они выехали в 1-й Вражский переулок, где неизвестные снимали, по их словам, клип с использованием пиротехнического изделия. Разрешительной документации у них не было.

Уточняется, что нарушителей доставили в отделение полиции для разбирательства. Собеседник агентства добавил, что изделие представляет собой подобие огнемета: "некую самоделку с газовым баллоном".

Ранее Тверской суд Москвы заключил под стражу рэп-исполнителя Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник. Его арестовали на 13 суток из-за татуировок на теле, на которых была изображена запрещенная на территории России нацистская символика.

Позднее представитель артиста заявил, что Ивлеву придется перезабить татуировку, из-за которой он был арестован. Мужчина подчеркнул, что исполнитель, невзирая на рисунок на его теле, не поддерживает нацизм или фашизм.

Рэпер О'Войд чуть не поджег крышу здания во время съемок клипа