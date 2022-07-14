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Происшествия

21:20

Беспилотник обстрелял АЗС в селе под Брянском

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Беспилотник ВСУ обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района под Брянском. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры также не были повреждены.

"На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия", – отметил Богомаз.

Кроме того, по словам губернатора, днем 14 июля также был обстрелян пограничный пост поселка Черноземного.

Ранее Богомаз сообщил о сработавшем на железнодорожных путях неизвестном взрывном устройстве. По его словам, ЧП произошло в Унечском районе, на перегоне Робчик – Песчанка перед грузовым поездом.

В результате были повреждены стекла кабины машиниста. При этом железнодорожные пути целы, пострадавших также нет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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