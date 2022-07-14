Очевидцы сообщили о пожаре на Живописной улице в Москве

Пожар произошел на Живописной улице

На Живописной улице на западе столицы произошел пожар, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидца.

Женщина рассказала, что клубы дыма видно из Строгина. В районе возгорания находится парковая зона и новостройка.

"Сперва валил черный дым, но к настоящему моменту практически пропал и побелел", – отметила она.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Уточняется, что возгорание произошло в доме 15 по улице Спиридоновке.

На место происшествия выезжали пожарные, они пытались ликвидировать открытое горение на одном из балконов на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

