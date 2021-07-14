В Москве сотрудник полиции упал на проезжую часть с эстакады ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудник полиции упал с эстакады Третьего транспортного кольца на проезжую часть. Об этом сообщает ТАСС.
"С моста ТТК в районе Пресненской набережной упал сотрудник полиции. Причины его падения пока неизвестны", – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
От полученных травм он скончался на месте, смерть подтвердили в Подмосковной полиции.
На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Также МВД организовало проверку по факту случившегося.
Ранее в районе станции Красный строитель Курского направления Московской железной дороги погиб мужчина, который не соблюдал правила безопасности на объектах железной дороги. В транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах железной дороги.