Мужчина попал под электричку на станции "Красный строитель" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе станции "Красный строитель" Курского направления Московской железной дороги погиб мужчина, который не соблюдал правила безопасности на объектах железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Согласно предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения гражданином правил безопасности на объектах железной дороги. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.

В транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах железной дороги.

Ранее на платформе Нижегородская Горьковского направления МЖД человек попал под поезд, из-за чего были задержаны электрички в сторону центра.