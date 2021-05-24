Мужчина попал под электричку на станции "Красный строитель" в Москве

24 мая, 22:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В районе станции "Красный строитель" Курского направления Московской железной дороги погиб мужчина, который не соблюдал правила безопасности на объектах железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Согласно предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения гражданином правил безопасности на объектах железной дороги. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.
В транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах железной дороги.
Ранее на платформе Нижегородская Горьковского направления МЖД человек попал под поезд, из-за чего были задержаны электрички в сторону центра.
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