Водителя приговорили к 10 месяцам колонии из-за умышленного наезда на контролера АМПП

12:41
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Солнцевский районный суд столицы вынес приговор по делу за наезд на контролера "Московского паркинга". В результате нарушителя лишили свободы сроком на 10 месяцев, сообщается на официальном сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Инцидент произошел в феврале 2020 года во время выполнения контролером своих рабочих обязанностей. "Автомобилист без опознавательного знака "Инвалид" припарковался на месте для инвалидов и закрыл госномер тряпкой. Когда контролер АМПП попытался снять посторонний предмет и зафиксировать госномер, нарушитель наехал на контролера на автомобиле и попытался его ударить", – говорится в сообщении организации.
Водителя признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его отправят в исправительную колонию общего режима.
"Мы напоминаем, что контролеры выполняют свою работу для поддержания порядка на парковках и руководствуются при этом законодательством", – обратили внимание представители "Московского паркинга".
Уточняется, что обо всех инцидентах, которые связаны с угрозой жизни и здоровью работников, АМПП сообщает в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что новый крупный штраф для автомобилистов появится в КоАП. Он предусмотрен за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.
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