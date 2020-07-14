Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:41

Водителя приговорили к 10 месяцам колонии из-за умышленного наезда на контролера АМПП

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Солнцевский районный суд столицы вынес приговор по делу за наезд на контролера "Московского паркинга". В результате нарушителя лишили свободы сроком на 10 месяцев, сообщается на официальном сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Инцидент произошел в феврале 2020 года во время выполнения контролером своих рабочих обязанностей. "Автомобилист без опознавательного знака "Инвалид" припарковался на месте для инвалидов и закрыл госномер тряпкой. Когда контролер АМПП попытался снять посторонний предмет и зафиксировать госномер, нарушитель наехал на контролера на автомобиле и попытался его ударить", – говорится в сообщении организации.

Водителя признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его отправят в исправительную колонию общего режима.

"Мы напоминаем, что контролеры выполняют свою работу для поддержания порядка на парковках и руководствуются при этом законодательством", – обратили внимание представители "Московского паркинга".

Уточняется, что обо всех инцидентах, которые связаны с угрозой жизни и здоровью работников, АМПП сообщает в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что новый крупный штраф для автомобилистов появится в КоАП. Он предусмотрен за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать