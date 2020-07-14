Водителя приговорили к 10 месяцам колонии из-за умышленного наезда на контролера АМПП

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Солнцевский районный суд столицы вынес приговор по делу за наезд на контролера "Московского паркинга". В результате нарушителя лишили свободы сроком на 10 месяцев, сообщается на официальном сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Инцидент произошел в феврале 2020 года во время выполнения контролером своих рабочих обязанностей. "Автомобилист без опознавательного знака "Инвалид" припарковался на месте для инвалидов и закрыл госномер тряпкой. Когда контролер АМПП попытался снять посторонний предмет и зафиксировать госномер, нарушитель наехал на контролера на автомобиле и попытался его ударить", – говорится в сообщении организации.

Водителя признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его отправят в исправительную колонию общего режима.

"Мы напоминаем, что контролеры выполняют свою работу для поддержания порядка на парковках и руководствуются при этом законодательством", – обратили внимание представители "Московского паркинга".

Уточняется, что обо всех инцидентах, которые связаны с угрозой жизни и здоровью работников, АМПП сообщает в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что новый крупный штраф для автомобилистов появится в КоАП. Он предусмотрен за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.