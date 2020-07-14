Ружье и патроны обнаружили у пассажира такси в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские завели уголовное дело после изъятия патронов и ружья у пассажира такси. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение от сотрудников ГИБДД, что по адресу Шмитовский проезд, дом 35, строение 1, был остановлен автомобиль такси, где у пассажира обнаружены и изъяты обрез двуствольного ружья и патроны", – говорится в сообщении.

В связи с данной ситуацией стражи порядка возбудили дело, продолжается расследование. Установлено, что найденное оружие было пригодно для стрельбы.

Ранее полиция задержала жителя Москвы за незаконное хранение 35 патронов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, полиция задержала на востоке города мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. Возбуждено уголовное дело.