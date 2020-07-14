Прокуратура Москвы проверит невыплату зарплаты уборщикам

Прокуратура Москвы организовала проверку из-за возможной невыплаты части зарплаты уборщикам одного из районов города.

Как говорится на сайте ведомства, будет дана оценка исполнению организацией-работодателем требований трудового законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка поручена Головинской межрайонной прокуратуре.

Отмечается, что информация о невыплате денежных средств работникам, занимающимся уборкой территории появилась в Сети.

Ранее сообщалось, что столичные следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим строительной организации.