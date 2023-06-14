14 июня, 23:18Происшествия
Две девочки утонули в пруду в Петергофе
Фото: Следственный комитет РФ
Две несовершеннолетние девочки погибли, утонув в Круглом пруду Петергофа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал "78".
Отмечается, что погибшим было 12 и 14 лет. Обе они – уроженки Таджикистана. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.
Помочь девочкам пытался прохожий. Он смог достать только одну из них, однако спасти ее у него не получилось. Вторая девочка ушла под воду, поэтому ее доставали сотрудники МЧС.
Ранее в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки. Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия. Находясь в воде, дети не успели выбрать до начала прилива, в итоге их смыло.
Читайте также