Две девочки утонули в пруду в Петергофе

Фото: Следственный комитет РФ

Две несовершеннолетние девочки погибли, утонув в Круглом пруду Петергофа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал "78".

Отмечается, что погибшим было 12 и 14 лет. Обе они – уроженки Таджикистана. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Помочь девочкам пытался прохожий. Он смог достать только одну из них, однако спасти ее у него не получилось. Вторая девочка ушла под воду, поэтому ее доставали сотрудники МЧС.

Ранее в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки. Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия. Находясь в воде, дети не успели выбрать до начала прилива, в итоге их смыло.

