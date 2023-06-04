В Канаде четверо детей утонули во время рыбалки – СМИ

Фото: The Canadian Press via ZUMA Press/Zuma/ТАСС/Jonathan Hayward

Четверо детей погибли в Канаде во время рыбалки. Об этом сообщает телеканал CBC.

"Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки" – рассказали на телеканале.

Трагедия произошла на реке Святого Лаврентия. Группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. Часть людей сумели выбраться после начала прилива, однако других смыло.

Спасатели пока что не смогли найти еще одного мужчину, чьи поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик из Краснодарского края утонул, катаясь на самодельном плавсредстве по реке Бейсуг. ЧП случилось в станице Новомалороссийской Выселковского района. Правоохранители возбудили уголовное дело.