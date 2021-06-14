Уголовное дело возбуждено после ножевого ранения хоккеиста Ямщикова в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

В результате потасовки в центре Москвы, в ходе которой хоккеист Даниил Ямщиков получил ножевое ранение, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Происшествие случилось накануне на Цветном бульваре около ресторана "Тануки". Спортсмен был глубоко ранен в шею. Его госпитализировали, а нападавшего задержали.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Антона Бережного, который напал с ножом на Курском вокзале на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, приговорили к девяти годам колонии.

