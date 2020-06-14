СК начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково

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Следственный комитет инициировал проверку поле столкновения при рулении двух самолетов в аэропорту Пулково.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится проверка по факту происшествия с двумя самолетами в аэропорту Пулково", – сказано на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия. Позднее они установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета. Лайнеры должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате происшествия никто не пострадал.