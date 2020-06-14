Прокуратура выясняет обстоятельства столкновения двух самолетов в Пулково

Фото: vk.com/just_airplanes

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Пулково, сообщает РИА Новости.

Ведомство проверит соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после ЧП с Boeing 737-800 и Airbus 320.

По предварительным данным, при рулении первый самолет с 44 пассажирами на борту зацепил крылом хвостовую часть Airbus с 50 пассажирами.

Всех пассажиров вывели в штатном режиме. Никто не пострадал.

Отмечается, что разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета. Самолеты должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате происшествия никто не пострадал.

