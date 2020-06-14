Человек пострадал в результате поножовщины в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы произошел конфликт с поножовщиной. Инцидент случился на улице Талалихина, передает ТАСС.

По данным столичного главка МВД, неизвестный в ходе конфликта ранил мужчину, после чего скрылся.

Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ранением в грудную клетку и брюшную полость.

По данному факту правоохранителями была инициирована проверка. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве безработный набросился с ножом на кассира. Инцидент произошел у одного из столичных магазинов на Можайском шоссе. Злоумышленник был задержан правоохранителями. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.