Человек пострадал в результате поножовщины в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В центре Москвы произошел конфликт с поножовщиной. Инцидент случился на улице Талалихина, передает ТАСС.
По данным столичного главка МВД, неизвестный в ходе конфликта ранил мужчину, после чего скрылся.
Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ранением в грудную клетку и брюшную полость.
По данному факту правоохранителями была инициирована проверка. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Москве безработный набросился с ножом на кассира. Инцидент произошел у одного из столичных магазинов на Можайском шоссе. Злоумышленник был задержан правоохранителями. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.