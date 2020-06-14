Один человек погиб в ДТП на МКАД в районе Волоколамского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП произошло на МКАД в районе Волоколамского шоссе. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что авария случилась на 69-м километре автодороги.

"Произошло столкновение трех автотранспортных средств, в одной из машин произошло возгорание", – заявил источник.

Он также сообщил, что в результате аварии есть погибший.

"В результате аварии один человек погиб и один пострадал", – пояснили в правоохранительных органах.

Информации о состоянии пострадавшего в ДТП пока нет.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Устанавливаются причины аварии.

Ранее четыре человека стали жертвами ДТП под Нижним Новгородом. Сообщалось о столкновении двух автомобилей на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород.