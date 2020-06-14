Четыре человека стали жертвами ДТП под Нижним Новгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли в аварии под Нижним Новгородом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Известно, что на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород 13 июня в 20:20 столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель Lada вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой Mazda.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada и водитель Mazda. Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей", – рассказали в ГИБДД.

Там пояснили, что один из пострадавших детей позднее скончался от полученных травм. Таким образом, общее число жертв аварии составило 4 человека.

Причины произошедшего уточняются. Информации о состоянии других пострадавших пока нет.

Ранее один человек погиб в результате аварии в ТиНАО. Сообщалось, что в Десеновском поселении опрокинулся квадроцикл.