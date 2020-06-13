Фура и бензовоз столкнулись перед поселком Ивановское

ДТП с участием фуры и бензовоза произошло перед поселком Ивановское. Об этом сообщили в эфире телеканала Москва 24.

Отмечается, что машины столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП на дороге произошло возгорание. В настоящий момент на место прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

В результате аварии движение на третьем бетонном кольце затруднено. Перед местом происшествия образовался затор.

Ранее ДТП произошло в Московской области на Щелковском шоссе. Авария произошла в результате столкновения автобуса и легковушки. В результате происшествия скончался один человек, двое пострадали.