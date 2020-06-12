Два человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ДТП случилось на на Киевском шоссе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что в результате инцидента пострадали два человека.

"ДТП произошло на 34-м км Киевского шоссе в сторону Подмосковья. Пострадали двое", – заявил источник.

О состоянии пострадавших не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также медики. Устанавливаются обстоятельства аварии.

"В настоящее время перекрыты две полосы для движения", – резюмировали в экстренных службах.